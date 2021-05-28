Друга трагедія за тиждень. В Одеській області ще один прикордонник наклав на себе руки

На місці працюють правоохоронці і спецкомісія – що стало причиною самогубства поки невідомо

В Одеській області в Тарутине сьогодні вранці, 28 травня, застрелився прикордонник. Він вчинив самогубство прямо на робочому місці.

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Про це розповів представник Південного управління Держприкордонслужби Костянтин Кизим, повідомляє "Одесса.Online".

За його даними, вже встановлена попередня причина смерті – це самогубство. Остаточну встановлять після експертизи.

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Зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група і спеціальна комісія. Вони встановлюють усі обставини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 КК з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, чотири дні тому в будівлі Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби на вулиці Інглезі в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.