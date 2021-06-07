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Викинули як сміття на кладовищі. Що тепер буде з трьома пацієнтами психлікарні, які не ходять?

7 червня, 18:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами чоловіків, вивезли та викинули їх співробітники медичного центру на Воробйова

Троє чоловіків з інвалідністю, яких виявили на Другому Християнському кладовищі в Одесі, залишилися в Центрі для бездомних до з'ясування обставин.

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Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua.

Як розповіли в "Одеському міському центрі інтеграції осіб без певного місця проживання", спочатку чоловіків хотіли туди взяти до з'ясування обставин, але куди далі їх направлять – рішення поки не ухвалили.

Поки вони залишаються там же. Як з'ясувалося, двоє з цих людей – неконтактні.

Що сталося?

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У п'ятницю, 4 червня, письменник Сергій Бакуменко на Другому Християнському кладовищі виявив трьох чоловіків з інвалідністю. У одного не було половини голови, у другого – обох кінцівок ніг, а третій пересувається поповзом. За словами Бакуменка, вони були без їжі і води – голодні і налякані. На час цих людей поселили в центрі реабілітації бездомних.

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За словами чоловіків, вивезли та викинули їх співробітники медичного центру на Воробйова. Однак там поки не підтверджують цю інформацію, і не спростовують. Кажуть, що вже кілька днів перевіряють чи правда, що на кладовищі їх вивіз санітар 21-го відділення лікарні на Воробйова.

Нещодавно ми писали про те, що на Волині розгорівся скандал з прикордонниками, які знущалися над диким тваринам і знімали все на відео. Ними виявилися військовослужбовці Луцького прикордонного загону.

Також нагадаємо, раніше в Одеській області шкуродер познущався над собакою.

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