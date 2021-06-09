Русский
$ 27,18
33,11
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Забрала стару техніку. В Одесі дівчинка-підліток напала з ножицями і лопатою на пенсіонерку

9 червня 2021 19:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчинка вже потрапляла в поле зору поліції за крадіжки – як її можуть покарати за новий злочин

В Одесі поліцейські затримали 17-річну дівчинку. Її підозрюють у розбійному нападі на жінку похилого віку.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними копів, вранці 8 червня порушниця залізла в чужий дім через вікно і побила 79-річну господарку. Пригрозивши лопатою і ножицями, вона забрала комп'ютер і старенький мобільний телефон. Після цього закрила постраждалу в будинку і втекла.

Реклама

Поліцейські встановили особу і місцезнаходження дівчинки за годину. Нею виявилася місцева жителька з багатодітної сім'ї. Раніше вона потрапляла в поле зору поліції за крадіжки. У підлітка вилучили викрадений телефон і ключі від будинку потерпілої, а комп'ютер вона встигла здати в ломбард.

В тренді
Негода не покидає Дніпро: у місті обвалилася набережна, вулиці перетворилися на річки (відео)

Тепер підозрюваній загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Поки дівчинка знаходиться і ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі чоловік заліз у чужий будинок через вікно і побив дитину.

Крім того, ми повідомляли, що в Одесі чоловікові порізали обличчя лезом через телефон.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)
Олег Філімонов втратив онука (оновлено)Зірково
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічного
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічногоОдеса
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реальноЕкономіка
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відео
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відеоОдеса
В Одесі дельфін вкусив хлопчика: хто винен – дитина чи тварина (відео)
В Одесі дельфін вкусив хлопчика: хто винен – дитина чи тварина (відео)Одеса
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)Одеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти