Забрала стару техніку. В Одесі дівчинка-підліток напала з ножицями і лопатою на пенсіонерку

Дівчинка вже потрапляла в поле зору поліції за крадіжки – як її можуть покарати за новий злочин

В Одесі поліцейські затримали 17-річну дівчинку. Її підозрюють у розбійному нападі на жінку похилого віку.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними копів, вранці 8 червня порушниця залізла в чужий дім через вікно і побила 79-річну господарку. Пригрозивши лопатою і ножицями, вона забрала комп'ютер і старенький мобільний телефон. Після цього закрила постраждалу в будинку і втекла.

Реклама

Поліцейські встановили особу і місцезнаходження дівчинки за годину. Нею виявилася місцева жителька з багатодітної сім'ї. Раніше вона потрапляла в поле зору поліції за крадіжки. У підлітка вилучили викрадений телефон і ключі від будинку потерпілої, а комп'ютер вона встигла здати в ломбард.

Тепер підозрюваній загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Поки дівчинка знаходиться і ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі чоловік заліз у чужий будинок через вікно і побив дитину.

Крім того, ми повідомляли, що в Одесі чоловікові порізали обличчя лезом через телефон.