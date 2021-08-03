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Замовне вбивство? В Одесі серед білого дня розстріляли чоловіка (відео)

3 серпня 2021 21:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Стрілок зник на автомобілі Mercedes, для його затримання введена спеціальна поліцейська операція "Сирена"

На місці інциденту працювали правоохоронці. Колаж "Сьогодні"

На місці інциденту працювали правоохоронці. Колаж "Сьогодні"

В Одесі розшукують чоловіка, який майже впритул розстріляв місцевого жителя. Слідчі припускають, це було замовне вбивство. У місті ввели спецоперацію "Сирена".

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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У момент, коли загиблий прямував додому, зловмисник майже впритул підійшов до жертви і відкрив вогонь. Чоловік намагався втекти, але нападник не зупинявся. Після кількох пострілів у плече той впав, а стрілок зник на іномарці з евробляхами.

"Чув постріли, дві коротких автоматних черги. Допомагали йому, намагалися допомогти і коли "швидка" його забрала, то у нього було два кульових поранення", – сказав очевидець Олег Бєлов.

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Постраждалого госпіталізували, проте через сильні поранення той помер. У місті ввели план перехоплення "Сирена".

Загиблому було близько 30 років. У нього залишилося двоє дітей. ЗМІ пишуть, що це було замовне вбивство, а вбитий фігурував у кримінальному провадженні за фактом вимагання. На місці ведуться слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини. Наприклад, 7 липня в Голосіївському районі поранення отримали двоє людей, в тому числі поліцейські .

А 18 липня стріляли на Солом'янці. Одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.

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