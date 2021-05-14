Заліз у квартиру, поки мати вийшла. В Одесі педофіл намагався зґвалтувати 3-річного хлопчика

Мешканка Приморського району заявила поліцейським, що сусід намагався згвалтувати її маленького сина

В Одесі чоловіка підозрюють у згвалтуванні трирічного хлопчика, який живе в квартирі по сусідству.

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Про це повідомляє УСІ з посиланням на джерела в поліції.

Зазначається, що інцидент стався у провулку Вільгельма Габсбурга в Приморському районі Одеси. У поліцію звернулася мати дитини. Вона заявила, що чоловік проник у квартиру, поки її не було вдома, і намагався згвалтувати малюка.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, у Полтавській області знайшли мертвою 17-річну дівчину – її згвалтували. Поліція повідомила про підозру в згвалтуванні 15-річному жителю Кременчуцького району.

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Крім того, в Одеському районі 28-річний чоловік більше двох років ґвалтував 11-річну дочку своєї цивільної дружини.