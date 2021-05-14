Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Заліз у квартиру, поки мати вийшла. В Одесі педофіл намагався зґвалтувати 3-річного хлопчика

14 травня, 12:43

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Мешканка Приморського району заявила поліцейським, що сусід намагався згвалтувати її маленького сина

В Одесі чоловіка підозрюють у згвалтуванні трирічного хлопчика, який живе в квартирі по сусідству.

Реклама

Про це повідомляє УСІ з посиланням на джерела в поліції.

Зазначається, що інцидент стався у провулку Вільгельма Габсбурга в Приморському районі Одеси. У поліцію звернулася мати дитини. Вона заявила, що чоловік проник у квартиру, поки її не було вдома, і намагався згвалтувати малюка.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці.

В тренді
В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці (відео)
В тренді
Залишила на дитячому майданчику і пішла: у Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину
В тренді
"Нікому не потрібна": копи врятували 90-річну бабусю, яка намагалася втопитися

Нагадаємо, у Полтавській області знайшли мертвою 17-річну дівчину – її згвалтували. Поліція повідомила про підозру в згвалтуванні 15-річному жителю Кременчуцького району.

Реклама

Крім того, в Одеському районі 28-річний чоловік більше двох років ґвалтував 11-річну дочку своєї цивільної дружини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Катерина II з валізами на Ростов і цвях в українській мові. Як плакати в ресторані
Катерина II з валізами на Ростов і цвях в українській мові. Як плакати в ресторані "підірвали" ОдесуОдеса
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не будеТранспорт
На трасі Одеса – Київ спалахнув автобус (фото, відео)
На трасі Одеса – Київ спалахнув автобус (фото, відео)Одеса
В Одесі на святкуваннях Дня перемоги над нацизмом почалися провокації (відео)
В Одесі на святкуваннях Дня перемоги над нацизмом почалися провокації (відео)Одеса
Спас товаришів по службі, але сам загинув. В Одеській області знайшли тіло зниклого прикордонника
Спас товаришів по службі, але сам загинув. В Одеській області знайшли тіло зниклого прикордонникаОдеса
В районі Одеси виявили російський військовий корабель
В районі Одеси виявили російський військовий корабельОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти