Поки батько відпочивав на озері. 5-ти річного хлопчика вбило струмом в Одеській області

В Ізмаїльському районі Одеської області 5-річний хлопчик відпочивав з батьком біля озера і заліз у відкриту трансформаторну будку, яка знаходилася поблизу. Внаслідок чого дитину вдарило струмом, вона загинула.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, поліцейські будуть встановлювати, чому об'єкт, який становить небезпеку для людей, не був на замку, а маленький хлопчик – не під наглядом дорослих.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Фото: ГУНП
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Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- "умисне вбивство" з поміткою "нещасний випадок";
- "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка чи піклування";
- "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".
Трансформаторна будка, в яку залізла дитина, була відкрита. Фото: ГУНП
Досудове розслідування триває.
Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області дівчинку вдарило струмом на рибалці.
Також нагадаємо, у Чернігівській області спроба зробити фото на даху поїзда закінчилася трагедією – хлопця вдарило струмом, він загорівся.
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