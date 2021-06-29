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Поки батько відпочивав на озері. 5-ти річного хлопчика вбило струмом в Одеській області

29 червня 2021 16:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жахлива трагедія сталася в Ізмаїльському районі. Дитина полізла в трансформаторну будку, поки його батько не бачив

В Ізмаїльському районі Одеської області 5-річний хлопчик відпочивав з батьком біля озера і заліз у відкриту трансформаторну будку, яка знаходилася поблизу. Внаслідок чого дитину вдарило струмом, вона загинула.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, поліцейські будуть встановлювати, чому об'єкт, який становить небезпеку для людей, не був на замку, а маленький хлопчик – не під наглядом дорослих.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Фото: ГУНП

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Фото: ГУНП

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Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • "умисне вбивство" з поміткою "нещасний випадок";
  • "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка чи піклування";
  • "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Трансформаторна будка, в яку залізла дитина, була відкрита. Фото: ГУНП

Трансформаторна будка, в яку залізла дитина, була відкрита. Фото: ГУНП

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Досудове розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області дівчинку вдарило струмом на рибалці.

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Також нагадаємо, у Чернігівській області спроба зробити фото на даху поїзда закінчилася трагедією – хлопця вдарило струмом, він загорівся.

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