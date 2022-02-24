Зеленський готує повну мобілізацію населення

Прості українці стануть на захист країни, щоб дати відсіч окупантам

Зеленський оголосить мобілізацію. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про загальну мобілізацію населення для відсічі російському вторгненню. Відповідний законопроєкт внесено до парламенту.

У зв'язку з ракетними ударами Росії, що продовжуються, главі української держави не залишилося нічого іншого, як закликати до відсічі агресії всіх українців, щоб допомогти нашій армії.

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Зеленський зареєстрував у Раді проєкт закону про затвердження указу президента України "Про загальну мобілізацію". Тексту документа поки що немає.

Вторгнення Росії до України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

Вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл було чутно по всій території України.

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Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.