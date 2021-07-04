Зеленський в Одесі привітав моряків з Днем Військово-Морських Сил (відео)

Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит в Одеську область, де візьме участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України.
"Я щасливий бути тут, разом з вами, вартовими морського напрямку нашої держави. І я щасливий привітати вас з цим великим святом – Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України", – сказав Зеленський.
Перед початком урочистих заходів на Морвокзалі глава держави і військові моряки вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих колег.
Зеленський прибув до Одеси для участі в святкуванні Дня ВМС України. Фото: Євген Назаренко, "Сьогодні"
Крім того, Зеленський підкреслив, що національний флот України – це запорука обороноздатності і безпеки країни.
Офіційна частина святкування проходить на Морвокзалі. Фото: Євген Назаренко, "Сьогодні"
Разом з президентом до Одеси приїхали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, глава Офісу президента Андрій Єрмак.
З нагоди свята Зеленський нагородив військових моряків. Фото: Євген Назаренко, "Сьогодні"
Програма святкування 4 липня в Одесі:
- О 09:00 на причалі Морського вокзалу пройде церемонія підняття прапорів: України, Військово-Морського Прапора Збройних Сил України, стеньгових прапорів та прапорів розцвічування. Після чого на вшанування пам'яті полеглих воїнів передбачено ритуал покладання вінків та квітів на воду.
- З 10:00 розпочне роботу виставка "Блокпост пам'яті", що демонструє героїзм захисників України від російської агресії.
- О 19 годині в Літньому театрі Міського саду спільна група Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України і оркестру 6-го флоту США дасть концерт з нагоди Дня ВМС ЗС України і Дня Незалежності США.
- Після заходу сонця можна буде помилуватися видовищною ілюмінацією на бойових кораблях, пришвартованих в Одеському порту.
Урочисті заходи пройдуть не тільки в Одесі, а й скрізь, де базуються підрозділи українського флоту.
Раніше ми повідомляли, що українські кораблі влаштували маневри з есмінцем США.
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