Жив із трупом 2 тижні. У Чорноморську чоловік спалив тіло знайомої (фото)

У вівторок, 23 листопада, у Чорноморську Одеської області виявили на вулиці обгорілий труп людини. Як виявилось, тіло було жінки, яка померла внаслідок передозування наркотиками ще два тижні тому.
Про це повідомили у Муніципальній варті Чорноморська.
Деталі НП
Як стало відомо, чоловік спалив тіло своєї знайомої, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому внаслідок передозування наркотиками.
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Пізніше співробітники Муніципальної варти встановили місце проживання підозрюваного чоловіка. На місце викликали дільничного працівника поліції, разом із яким зайшли до квартири, де злочинець зізнався у скоєному.
Наразі затриманим займаються працівники Чорноморського відділу поліції.