13 загиблих та підліток у реанімації. Нові подробиці ДТП з маршруткою під Чернігівом

Правоохоронці з'ясовують подробиці смертельної ДТП під Черніговом – кількість жертв зростає

У ДТП під Черніговом загинуло 13 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У лікарні під Черніговом внаслідок ДТП з маршруткою померли вже двоє постраждалих. Таким чином, кількість жертв досягла 13, а постраждалих – шість.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"Серед постраждалих – один підліток, йому 16 років, знаходиться у реанімації", – повідомили у Чернігівському облуправлінні ДСНС.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 30 рятувальників та 13 од. техніки.

"Підтверджуємо, що дві людини померли в лікарні", – додали в ДСНС.

УЧернігівській ОДА вже створили оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими у Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на вулиці Пирогова.

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