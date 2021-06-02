160 000 доларів за приватизацію готелю. Копи затримали заступника голови Чернігівської ОДА

Чиновник з товаришем обіцяли, що їх "клієнт" без проблем зможе отримати готель "Слов'янський"

Правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника за хабар. Вони хотіли отримати 160 тисяч доларів від місцевого жителя.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури та ДБР.

Порушники намагалися обдурити українця, який хотів приватизувати готель "Слов'янський". Спільник чиновника представився керівником цього готелю і за 160 тис доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів.

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Гроші призначалися чиновнику, який повинен був організувати онлайн-аукціон без конкурентів.

Правоохоронці затримали порушників коли ті отримували хабар.

Нагадаємо, раніше у Львівській області на великому хабарі попався директор філії "Нафтогазу".

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Крім того, в Одесі чиновник міськради погорів на хабарі.

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