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Аварія на "Укрзалізниці": рух поїздів відновили

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
28 жовтня, 11:50
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Через аварію запізнилося кілька десятків поїздів
Поїзди їздитимуть із мінімальною затримкою / Колаж "Сьогодні"
Поїзди їздитимуть із мінімальною затримкою / Колаж "Сьогодні"

В Україні відновлено рух потягів, які затрималися через сходження вантажних вагонів у Житомирській області.

Про це повідомляє УЗ.

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Деталі

Перший пасажирський поїзд № 30 Ужгород – Київ вирушив зі станції Чорнорудка (Житомирська область). Затримка поїзда становила понад 1 годину.

Надалі всі пасажирські потяги, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту і їздитимуть з мінімальною затримкою.

Які потяги запізнювалися:

  • № 134/133 Рахів – Миколаїв;
  • № 772/771 Хмельницький – Київ;
  • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
  • № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ;
  • № 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
  • № 357/758 Київ – Рахів;
  • № 867/868 Київ – Гречани;
  • № 13/113-14/114 Київ – Солотвино, Чоп;
  • № 145/146 Київ – Ізмаїл;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 81/82 Київ – Ужгород;
  • № 49/50 Київ – Трускавець;
  • № 105/106 Київ – Одеса;
  • № 41/42 Трускавець – Дніпро;
  • № 42/41 Дніпро – Трускавець;
  • № 130/150-129/149 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта;
  • № 22/21 Трускавець – Харків;
  • № 3/4 Ужгород – Запоріжжя;
  • № 110/109 Львів – Херсон;
  • № 139/140 Київ – Кам'янець-Подільський.

Подробиці аварії

Близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення про аварію на залізниці поблизу села Чорнорудка Бердичівського району. З рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда. Внаслідок аварії ніхто з людей не постраждав.

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За попередніми даними, з рейок зійшли 11 вантажних вагонів поїзда Козятин – Фастів.

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