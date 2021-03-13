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Біла труна, багато квітів та іграшок: на Херсонщині поховали вбиту семирічну Марійку

13 березня, 21:11

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Провести дівчинку в останню путь прийшли понад 400 людей

У Щасливому на Херсонщині поховали семирічну Марійку, яку знайшли мертвою через чотири дні після зникнення.

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Про це йдеться у сюжеті "Сьогодні".

На похорон прийшли близько 400 людей, вони принесли багато квітів та іграшок. Марійку поховали у білій труні.

/ Фото: Суспільне

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Місцеві налякані й обурені, кажуть: у селі всі знають одне одного і навіть не припускають, хто міг таке скоїти.

"Коли міліція ходила, волонтери, ми так дивувалися, що у нас немає злих людей, а виявляється, є, і він серед нас. Це нелюди, розумієте? Ми ходимо з ним однією вулицею, а може, навіть і працюємо. Його розтерзати треба", – каже Юлія, жителька села.

/ Фото: Суспільне

Дівчинку чотири дні шукали поліцейські, Національна гвардія, волонтери з різних куточків України. Знайшли тіло у мішку неподалік будинку, де вона жила, – у занедбаному сараї, який до того перевіряли кілька разів. Поліція допитує усіх жителів Щасливого.

"Відпрацьовуємо покроково хронометраж подій кожного мешканця, вносимо їх на карту, на схему, відпрацьовуємо її", – зазначив Вадим Ковальчук, начальник відділення поліції №2 в місті Олешки Херсонського райуправління поліції.

Раніше правоохоронці нам повідомили, що у справі про вбивство Маші фігурує кілька підозрюваних. Речник поліції Тетяна Пшонь не виключила, що експерти зможуть надати свої висновки не пізніше середи, 17 березня. Потім, за її словами, будуть підстави для пред'явлення підозри тому, чиї ДНК-зразки співпадуть з біологічним матеріалом, залишеним на тілі вбитої дівчинки.

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Нагадаємо, семирічна Марійка Борисова, жителька села Щасливе, зникла 7 березня. Її шукали чотири дні – дитину знайшли мертвою в одному з сараїв. У поліції припускають, що тіло Марійки могли підкинути. За даними експертизи, дівчинку зґвалтували та задушили. Всі подробиці трагедії – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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вбивство похорон згвалтування Херсонська область
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