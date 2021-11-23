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"Свавільники, у яких усе схвачено". На Миколаївщині жорстоко побили активіста

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 листопада, 16:25
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Андрій Дікусар розповів, як на нього напала група чоловіків, одного з яких покриває адвокат зі зв'язками у прокуратурі та суді
На Миколаївщині напали на волонтера Андрія Дікусара
На Миколаївщині напали на волонтера Андрія Дікусара / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні стався черговий напад на активіста. Цього разу днями побили громадського працівника з Южноукраїнська Миколаївської області, волонтера Андрія Дікусара.

Постраждалий розповів сайту "Сьогодні" деталі інциденту.

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За словами Дікусара, він та його приятель стали жертвами беззаконників, які вже давно тероризують все місто, але при цьому залишаються безкарними.

Напали на вулиці

Потерпілий вважає, що чоловіки вирішили напасти на нього, коли побачили на вулиці. Мотивували тим, що нібито він ображав їхню матір, хоча це неправда.

"Я з компанією повертався із гостей. Дорогою ми зупинилися біля магазину неподалік центру Южноукраїнська, щоб випити кави. У цей час сюди під'їхала машина, з якої вийшли кілька людей. Підійшли до нас і почали бити мене", – розповідає Андрій Дікусар.

Мама нападника – адвокат, у якої все "схоплено"

"У результаті я опинився в лікарні – у мене зламані дві лицьові кістки, забій мозку. Поки я лікуюсь, судмедексперт не може визначити тяжкість пошкоджень. Прізвища нападників поки не можу оголосити, але один з них – із родини, яка тероризує все місто. Мама у них – адвокат, у якої все "схоплено" у суді та прокуратурі", – додав Андрій Дікусар.

Він уточнив, що постраждав і його приятель – медикам довелося зашивати йому губу.

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Не перший напад

За словами Дікусара, є інформація, що ця ж компанія за три нещодавні ночі кілька разів напала на інших людей.

"Це беззаконня і таке відбувається протягом багатьох років!", – каже Дікусар.

До цього він додає, що на місце події було викликано поліцію, але ніхто не був затриманий.

"Один із нападників тримав руку за спиною, можливо, у нього був пістолет", – резюмує Дікусар, який уже другий тиждень лежить у лікарні.


У прес-службі поліції Миколаївської області повідомили сайту "Сегодня", що зараз уточнюють усі обставини, після чого будуть готові прокоментувати.

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