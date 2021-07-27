Русский
$ 26,98
31,81
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Била дітей-пацієнтів: стоматолога з Рівного позбавили ліцензії

27 липня 2021 20:26

Юлія Безпечна , Володимир Миколайчук

Зараз справа слухається у суді, але в Рівненській окружній прокуратурі кажуть, що від діяльності її навряд чи усунуть

Стоматологія Інни Кравчук у Рівному / колаж "Сьогодні"

Стоматологія Інни Кравчук у Рівному / колаж "Сьогодні"

У Рівному анулювали ліцензію на медичну практику приватного стоматолога Інни Кравчук, яку підозрюють у знущанняхнад дітьми-пацієнтами.

Реклама

Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Інна Кравчук на засіданні суду

Інна Кравчук на засіданні суду / Фото: Сьогодні

Одна з причин ануляції – лікар відмовилася надати документи під час перевірки. Тепер Інна Кравчук рік не має права проводити медичну практику зі стоматології. Водночас їй дозволяється робота за наймом.

Реклама

Стоматологія Інни Кравчук у Рівному

Стоматологія Інни Кравчук у Рівному / Фото: Сьогодні

Відео, де стоматолог б'є і смикає дітей, оприлюднили ще в січні цього року. У поліцію скарги про завдання побоїв написали п'ять сімей.

В тренді
У Дніпрі жінку тричі переїхав чоловік на авто – як її рятували
Після ДТП жінку привезли до лікарні і прооперували. Колаж "Сьогодні"

Зараз справа слухається у суді Рівного – лікареві загрожує до 850 гривень або рік виправних робіт.

Реклама

"Лікаря стоматолога обвинувачують у вчиненні насильницьких дій та спричиненні легкого тілесного ушкодження. За дане кримінальне правопорушення не передбачено відсторонення від заняття діяльністю", – зазначила прокурор Рівненської окружної прокуратури Ілона Ютовець.

Нагадаємо, з першою заявою, 9 лютого, про завдання тілесних ушкоджень 5-річній доньці під час візиту до стоматолога в Рівному в поліцію звернулася 36-річна мешканка Костополя.

Крім того, як виявилося, у підозрюваної відсутній дозвіл на практику за фахом "дитяча стоматологія".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)
Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)Інші регіони
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)Захід
Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото і відео)
Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото і відео)Інші регіони
Скільки коштує обід у моря і чи безпечно його їсти. Чим торгують на українських курортах (відео)
Скільки коштує обід у моря і чи безпечно його їсти. Чим торгують на українських курортах (відео)Одеса
Загинули тварини, віднесло мости і затопило будинки: як велика вода вдарила по Закарпаттю
Загинули тварини, віднесло мости і затопило будинки: як велика вода вдарила по ЗакарпаттюУкраїна
Під Полтавою легковик зіткнувся з вантажівкою – загинули люди (фото)
Під Полтавою легковик зіткнувся з вантажівкою – загинули люди (фото)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти