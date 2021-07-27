Била дітей-пацієнтів: стоматолога з Рівного позбавили ліцензії

Зараз справа слухається у суді, але в Рівненській окружній прокуратурі кажуть, що від діяльності її навряд чи усунуть

Стоматологія Інни Кравчук у Рівному / колаж "Сьогодні"

У Рівному анулювали ліцензію на медичну практику приватного стоматолога Інни Кравчук, яку підозрюють у знущанняхнад дітьми-пацієнтами.

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Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Інна Кравчук на засіданні суду / Фото: Сьогодні

Одна з причин ануляції – лікар відмовилася надати документи під час перевірки. Тепер Інна Кравчук рік не має права проводити медичну практику зі стоматології. Водночас їй дозволяється робота за наймом.

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Стоматологія Інни Кравчук у Рівному / Фото: Сьогодні

Відео, де стоматолог б'є і смикає дітей, оприлюднили ще в січні цього року. У поліцію скарги про завдання побоїв написали п'ять сімей.

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Зараз справа слухається у суді Рівного – лікареві загрожує до 850 гривень або рік виправних робіт.

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"Лікаря стоматолога обвинувачують у вчиненні насильницьких дій та спричиненні легкого тілесного ушкодження. За дане кримінальне правопорушення не передбачено відсторонення від заняття діяльністю", – зазначила прокурор Рівненської окружної прокуратури Ілона Ютовець.

Нагадаємо, з першою заявою, 9 лютого, про завдання тілесних ушкоджень 5-річній доньці під час візиту до стоматолога в Рівному в поліцію звернулася 36-річна мешканка Костополя.

Крім того, як виявилося, у підозрюваної відсутній дозвіл на практику за фахом "дитяча стоматологія".