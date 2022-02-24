Бої під містом та розбомблені військові частини. Що відбувається під Сумами

Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили у бій із російськими окупантами на околицях Сум. Українські військові тримають оборону.
Про це пише "Суспільне".
За наявною інформацією, РФ вчиняє наступ з боку Конотопу.
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У Охтирці на центральній площі стоять російські війська. Щодо загиблих інформації немає, повідомляє ОДА.
Журналіст каналу Рада в Охтирці розповів, що окупанти розбомбили дві військові частини та йшли бої під містом.
Що відомо?
- Вранці 24 лютого одночасно у кількох містах України пролунали потужні вибухи. Вже є повідомлення про перших загиблих та поранених. Внаслідок сьогоднішніх атак Росії загинуло понад 40 українських військовослужбовців, ще кілька десятків поранено.
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