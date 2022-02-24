Бої під містом та розбомблені військові частини. Що відбувається під Сумами

У місті Охтирка на центральній площі стоять російські війська, інформації про загиблих немає

Військове вторгнення Росії в Україну сталося вранці / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили у бій із російськими окупантами на околицях Сум. Українські військові тримають оборону.

Про це пише "Суспільне".

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За наявною інформацією, РФ вчиняє наступ з боку Конотопу.

У Охтирці на центральній площі стоять російські війська. Щодо загиблих інформації немає, повідомляє ОДА.

Журналіст каналу Рада в Охтирці розповів, що окупанти розбомбили дві військові частини та йшли бої під містом.

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