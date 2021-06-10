"Велике будівництво" в Миколаївській області: в Очакові реконструюють стадіон "Артанія"

На відродження спортивної споруди витратять майже 20 млн грн

В Очакові реконструюють стадіон «Артанія» / фото: Миколаївської ОДА

В Очакові Миколаївської області в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" почали реконструкцію стадіону "Артанія".

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Про це повідомила прес-служба Миколаївської ОДА.

Уже розпочато демонтажні роботи. На стадіоні передбачена реконструкція футбольного поля з облаштуванням бігових доріжок, відновлення глядацьких трибун та виконання часткового благоустрою території.

Загальна вартість робіт становить майже 20 млн грн. З них 9,6 млн виділять із засобів ДФРР, понад 6 млн покриють за рахунок субвенції соціально-економічного розвитку, ще понад 4 млн – за рахунок бюджету міста.

У Миколаївській ОДА додали, що розширення і модернізація мережі спортивних об'єктів є одним з пріоритетів влади.

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Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в планах програми на 2021 рік – продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи – 95, садки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення – 177 об'єктів.

Також повідомлялося, що в Чернігівській області завершується ремонт на одному з об'єктів програми "Велике будівництво" – дорозі Р-67 Ніжин – Прилуки – Пирятин, яку не ремонтували 50 років .

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