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"Велике будівництво": на Рівненщині біля Костополя відремонтували трасу

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
2 вересня, 20:06
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Вартість ремонту ділянки склала понад 120 млн гривень
Повністю відремонтували п'ятикілометрову ділянку дороги в рамках програми "Велике будівництво"
Повністю відремонтували п'ятикілометрову ділянку дороги в рамках програми "Велике будівництво" / Фото: Укравтодор

У Рівненській області повністю відремонтували п’ятикілометрову ділянку між селом Данчиміст та містом Костопіль, що є частиною траси державного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів. Ремонт виконано у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про це повідомляє у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль..

"Це зовсім інший, новий підхід до робіт. Якщо у 2017-2018 роках в області робилися ремонти шляхом заміни лише верхнього шару, то сьогодні ми реконструюємо основу. Вона зроблена з органо-мінеральної суміші. Далі йде нижній шар – крупнозернистий асфальт, верхній – щебенево-мастичний асфальтобетон.

Така технологія дозволяє робити дорожнє полотно більш стійким. Тим більше, на ділянці часто були напливи через вологу і болотисту місцевість", – прокоментував Коваль.

Дорога належить до III технічної категорії
Дорога належить до III технічної категорії / Фото: Укравтодор

На дорозі уже також облаштовані пішохідні доріжки і тротуари, автобусні зупинки, дорожні знаки, перильне та бар’єрне огородження, світлові опори, освітлення та розмітка. Також проведено капітальний ремонт мосту

5 кілометрову ділянку дороги повністю відремонтовано
5 кілометрову ділянку дороги повністю відремонтовано / Фото: Укравтодор

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Вартість ремонту ділянки склала понад 120 млн гривень.

Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.

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