"Велике будівництво" на Вінничині: лікарні області осучаснюють, щоб швидше рятувати важкохворих

Будуть оновлені лікарні у Вінниці, Козятині та Калинівці

В рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" триває реконструкція приймальних відділень в лікарнях Вінницької області, що дозволить значно швидше і комфортніше рятувати життя і здоров'я пацієнтів.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці "Великого будівництва" у Facebook.

Зокрема, триває реконструкція приймального відділення та добудова головного корпусу лікарні швидкої допомоги у Вінниці, приймальних відділень районних лікарень в Козятині та Калинівці.

Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги є центральним стаціонарним підрозділом в системі екстреної медичної допомоги Вінницького регіону. Також це опорний заклад Вінницького госпітального округу, який виконує функцію багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня. Загальна вартість проекту зі створення нового корпусу (будівництво та оснащення необхідним медичним обладнанням) – 270 млн грн.

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У новому корпусі ЛШД буде встановлено комп'ютерний томограф, ангіограф, МРТ та цифровий рентген.

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Реконструкція приймальних відділень є одним з напрямів реалізації президентської програми "Велике будівництво".

Як повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як після реконструкції в рамках "Великої будівництва" змінилися медичні установи в Донецькій області.

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