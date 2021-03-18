Русский
$ 27,7
32,99
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

"Велике будівництво" на Вінничині: лікарні області осучаснюють, щоб швидше рятувати важкохворих

18 березня, 13:41

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Будуть оновлені лікарні у Вінниці, Козятині та Калинівці

В рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" триває реконструкція приймальних відділень в лікарнях Вінницької області, що дозволить значно швидше і комфортніше рятувати життя і здоров'я пацієнтів.

Реклама

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Великого будівництва" у Facebook.

Зокрема, триває реконструкція приймального відділення та добудова головного корпусу лікарні швидкої допомоги у Вінниці, приймальних відділень районних лікарень в Козятині та Калинівці.

Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги є центральним стаціонарним підрозділом в системі екстреної медичної допомоги Вінницького регіону. Також це опорний заклад Вінницького госпітального округу, який виконує функцію багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня. Загальна вартість проекту зі створення нового корпусу (будівництво та оснащення необхідним медичним обладнанням) – 270 млн грн.

Реклама

У новому корпусі ЛШД буде встановлено комп'ютерний томограф, ангіограф, МРТ та цифровий рентген.

В тренді
Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозом

Реконструкція приймальних відділень є одним з напрямів реалізації президентської програми "Велике будівництво".

Як повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як після реконструкції в рамках "Великої будівництва" змінилися медичні установи в Донецькій області.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

лікарні лшд Вінницька область Велике будівництво
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство семирічної Маші в Херсонській області: що відомо на даний момент (фото и видео)
Вбивство семирічної Маші в Херсонській області: що відомо на даний момент (фото и видео)Інші регіони
Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)
Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)Україна
На очах у матері: під Черніговом чоловік увірвався до квартири і зарізав молодого хлопця
На очах у матері: під Черніговом чоловік увірвався до квартири і зарізав молодого хлопцяІнші регіони
Хто вбив семирічну Машу Борисову? У поліції розповіли про підозрюваних
Хто вбив семирічну Машу Борисову? У поліції розповіли про підозрюванихІнші регіони
Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваного
Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваногоІнші регіони
Біла труна, море квітів та іграшки: на Херсонщині поховали вбиту семирічну Марійку
Біла труна, море квітів та іграшки: на Херсонщині поховали вбиту семирічну МарійкуІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти