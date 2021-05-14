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Кидав на підлогу і бив: житель Херсона жорстоко знущався над собакою у магазині

14 травня, 14:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Очевидці побиття зробили зауваження порушнику, після чого той почав конфлікт. Йому загрожує штраф

У Херсоні на Бериславському шосе п'яний чоловік влаштував погром у магазині і побив свого собаку. Його затримали.

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Про це повідомили в патрульній поліції.

Зазначається, що чоловік поводився жорстоко з собакою. За словами свідків, порушник бив чотирилапого, кидав на підлогу, смикав. Небайдужі громадяни зробили йому зауваження і на цьому ґрунті і почався конфлікт.

Порушник поводився агресивно і пошкодив вітрину. На момент прибуття поліцейських собака лежав без свідомості і ледь дихав. Незабаром пес прийшов до тями і встав. Патрульні доправили затриманого до відділення поліції, а охоронці відвезли собаку до притулку.

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Інспектори також встановили, що 32-річний житель Херсона неодноразово мав проблеми з законом. На нього склали адмінматеріали за жорстоке поводження з тваринами. Тепер чоловікові загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з можливою конфіскацією собаки.

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Нагадаємо, нещодавно в Києві чоловік напав на людей з ножем через зауваження стосовно його собаки.

Крім того, у Києво-Святошинському районі небайдужі громадяни знайшли собаку з зав'язаними лапами. Пес самотньо лежав у лісі, поки його не знайшли люди.

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