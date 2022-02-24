Буринь і Путивль окупували війська РФ – мер Конотопа

Буринь та Путивль окупували російські військові. Вони вже вивісили свої прапори.
Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі Україна24.
"З боку Буриня йде близько 400 танків, з боку села Козацьке десь 94 одиниці приблизно нарахували. Вони намагалися зайти з боку села Козацьке", – каже мер.
Далі по темі
За його словами, це фактично Конотопське передмістя.
"Ситуація гаряча, танків ще немає в Конотопі, але скрізь чути звуки вибухів, мінометні та танкові... але Конотоп тримається...", – додав Семеніхін.
Як розповів мер, Буринь та Путивль окупували та вивісили свої прапори окупанти. Наразі ЗСУ борються за трасу в районі Батурина.
Кроме того, в районе Глухова (Сумская область) военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ.
"15 танков Т-72", – сообщила советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Елена Шевцова в Facebook.
В Умані вибухнув снаряд
В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд потрапив до центральної частини міста.
Після цього у місті оголосили евакуацію населення у радіусі військової частини – 30 км від Россошок.
Раніше ми писали:
- По передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами "Смерч".
- Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусії пішли танки, атаки на Донбасі Онлайн (оновлюється).