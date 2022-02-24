Буринь і Путивль окупували війська РФ – мер Конотопа

Наразі ЗСУ борються за трасу в районі Батурина

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Буринь та Путивль окупували російські військові. Вони вже вивісили свої прапори.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі Україна24.

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"З боку Буриня йде близько 400 танків, з боку села Козацьке десь 94 одиниці приблизно нарахували. Вони намагалися зайти з боку села Козацьке", – каже мер.

За його словами, це фактично Конотопське передмістя.

"Ситуація гаряча, танків ще немає в Конотопі, але скрізь чути звуки вибухів, мінометні та танкові... але Конотоп тримається...", – додав Семеніхін.

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Як розповів мер, Буринь та Путивль окупували та вивісили свої прапори окупанти. Наразі ЗСУ борються за трасу в районі Батурина.

Кроме того, в районе Глухова (Сумская область) военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ.

"15 танков Т-72", – сообщила советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Елена Шевцова в Facebook.

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В Умані вибухнув снаряд

В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд потрапив до центральної частини міста.

Після цього у місті оголосили евакуацію населення у радіусі військової частини – 30 км від Россошок.

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