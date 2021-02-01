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Скандал з побитим покупцем у Житомирі: версія магазину

1 лютого, 17:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У мережі заявили що чоловік поводився неадекватно, а охоронці – співробітники сторонньої фірми

У мережі магазинів EVA заявили, що чоловіки, які побили їхнього покупця у Житомирі, не є працівниками компанії. Конфлікт почався з того, що відвідувач неадекватно себе вів.

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Про це йдеться у листі з офіційною позицією компанії, повідомляє "Сьогодні".

Як пояснили працівники, відвідувач магазину користувався товарами безкоштовно: почав використовувати балончики з дезодорантами для власних потреб, була спроба вкрасти манікюрне приладдя.

Потім продавець зробила чоловікові зауваження, але коли це не подіяло, викликала охоронну фірму. У компанії підкреслили, що продавець не провокував конфлікт.

хоронці, які брали участь у конфлікті з громадянином, не є охоронцями EVA і не є співробітниками компанії "РУШ". Вони є працівниками охоронної фірми "Венбест", яка надавала послуги з охорони магазинів мережі", – йдеться у листі.

Зараз керівництво EVA розглядає питання про розірвання договору з цієї охоронною фірмою.

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Нагадаємо, раніше в Києві охоронці побили молодих людей, які не сплатили товар .

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Житомир побиття охорона охоронці покупці
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