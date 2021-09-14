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Була вдома не сама: у Полтавській області дівчина-підліток вистрибнула з 6-го поверху

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 вересня, 15:47
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Поліція вважає, що причиною спроби самогубства дівчинки могло стати нерозділене кохання. Тепер правоохоронці перевіряють інформацію
У Лубнах дівчинка намагалася накласти на себе руки. Колаж "Сьогодні"
У Лубнах дівчинка намагалася накласти на себе руки. Колаж "Сьогодні"

У Полтавській області в місті Лубни 16-річна дівчина випала з вікна шостого поверху. Правоохоронці почали розслідування за статтею "Доведення до самогубства".

Про це повідомили в Нацполіції.

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Інцидент стався близько 6-ї ранку на вулиці Прикордонників. Дівчинку госпіталізували із численними травмами в місцеву лікарню. Тепер правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Чому пішла на самогубство

Речниця поліції Лубенського району Юлія Кваша розповіла сайту "Сьогодні", що причиною вчинку могла стати сварка з хлопцем.

"За попередньою інформацією, ця дівчинка посварилася зі своїм хлопцем. На тлі цього виник конфлікт. Але що саме стало причиною падіння з вікна – це встановлює слідство", – сказала вона.

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За неофіційною інформацією, незадовго до цього випадку неповнолітня нібито розлучилася з юнаком з його ініціативи.

У якому стані потерпіла

Юлія Кваша зазначила, що внаслідок падіння дівчинка залишилася жива, але отримала серйозні травми.

"З нею поки що немає можливості поспілкуватися. Стан дівчини – важкий, вона перебуває в реанімації, їй видалили селезінку. Наскільки відомо, у той час у квартирі був батько дівчинки, але він не бачив того, що відбувається", – додала представниця правоохоронців.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 тис. людей щорічно вкорочують собі життя.

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У 2000 році в Україні був показник 32 самогубства на 100 000 людей, а в 2016-му він зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїциду.

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