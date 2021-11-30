Було лише 22 роки. На Херсонщині поїзд на смерть збив молодого поліцейського

Хлопець встиг попрацювати у патрульній поліції два роки

Від отриманих травм лейтенант помер на місці / Колаж "Сьогодні"

На Херсонщині 22-річний поліцейський потрапив під потяг. Від одержаних травм він загинув на місці.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

Подробиці

Сьогодні вранці, 30 листопада, 22-річний лейтенант поліції Владислав Завістовський йшов на службу. Він переходив залізничну колію і потрапив під поїзд. Від одержаних травм хлопець загинув на місці.

Пропрацював Владислав Завістовський поліцейським 2 роки.

Лейтенант поліції Владислав Завістовський. Фото: патрульна поліція України

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