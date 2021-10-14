Чий храм? Під Вінницею побилися прихильники УПЦ і ПЦУ (відео)

Сьогодні, 14 жовтня, в селі Новоживотів під Вінницею побилися прихильники ПЦУ і УПЦ . Поліція в конфлікт не втручалася.
Про це пише " Вартові еспресо ".
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Подробиці
Все почалося з того, що в селі Новоживотів Вінницької області влітку 2020 Православна церква України захопила храм.
Сьогодні на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці там зібралися віруючі УПЦ на молитовне стояння, але в натовпі виявився провокатор, який почав бійку.
Поліція не втручалася в конфлікт, а також не намагалася його припинити.
Історії пов'язані з церквою
На вихідних киян здивувало незвичайне дефіле під стінами Андріївської церкви. Під святинею пройшлися дві оголені дівчата, яких знімав на камеру оператор.
Коротке відео обговорюють в соціальних мережах кияни.
Користувачі відзначають, що дівчата були в повному обсязі голими, а в шапках і масках.