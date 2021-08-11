Справа про реконструкцію Соборної площі. Венедиктова підписала підозру віце-меру Миколаєва

Про підозру також повідомили затриманим першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міської ради і двом керівникам приватних компаній

Венедіктова підписала підозру в заволодінні 27 млн грн заступнику мера Миколаєва Сергію Коренєву. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в заволодінні 27 млн грн під час виконання робіт із реконструкції площі Соборної в Миколаєві заступнику мера міста Сергію Коренєву, до якого напередодні прийшли з обшуками.

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"11 серпня 2021 року затриманому напередодні заступнику Миколаївського міського голови детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у заволодінні понад 26,8 млн грн під час виконання робіт з реконструкції площі Соборної у Центральному районі міста Миколаєва", – повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що ввечері 10 серпня про підозру також повідомили затриманим першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міської ради та двом керівникам приватних компаній (один з яких є депутатом Одеської міськради).

Їхні дії кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України. Загальна кількість підозрюваних у корупційній схемі становить вісім осіб.

Що говорить Коренєв

У свою чергу заступник мера – директор департаменту ЖКГ Миколаєва Сергій Коренєв на сторінці у Facebook повідомив, що з 7 серпня перебуває в офіційній відпустці на два тижні та планував виїхати за кордон із родиною і друзями, проте на кордоні до них звернулися співробітники НАБУ з проханням про взяття показань і перевіркою особистих речей.

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"Ці дії проходять у рамках розслідування можливих розкрадань під час будівництва Соборної площі. Справу, як ви знаєте, було ініційовано ще минулого року. Зі слідством я співпрацюю. Також сьогодні вранці в моїй квартирі відбувався обшук у зазначеній справі. Під час обшуку нічого не було знайдено або вилучено. У своїй роботі я, як посадова особа, маю багато ризиків, а як керівник департаменту ЖКГ та заступник міського голови відповідаю за ввірені мені структури", – написав він у Facebook у вівторок ввечері.

Він додав, що їде до Києва для зустрічі з детективами НАБУ.

"Не буду нічого коментувати, доки тривають слідчі дії, а свою позицію і аргументи я озвучив правоохоронцям. Найближчим часом буду не на зв'язку, тому що телефон вилучили в рамках розслідування. Упевнений, що в разі доведення цієї справи до суду ми зможемо довести відсутність у ній будь-якого складу злочину", – наголосив він.

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Що відомо про реконструкцію Соборної площі в Миколаєві

В кінці 2019 року управління ДАБК в Миколаївській області оштрафувало на 1,8 мільйона гривень департамент ЖКГ Миколаївської міськради через експлуатацію Соборній площі, в той час як рішення про здачу об'єкта після його реконструкції ще не приймалося.

Директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Сергій Коренєв повідомив, що грошей на виплату штрафу немає. До того ж юристи департаменту вже готують апеляцію на рішення ДАБК. Якщо ж суд першої інстанції не стане на сторону ДЖКХ, то чиновники мають намір піти вище. При цьому Сергій Коренєв зазначив, що якщо все-таки доведеться виплачувати штраф, то ДЖКХ будуть шукати кошти.

На початку вересня 2019 року мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що вважає інсинуаціями перевірки Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Миколаївській області щодо реконструкції Соборної площі.

17 травня 2019 року Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою "БВК" Пік-Строй "на 88,3 мільйона гривень з реконструкції Соборної площі.

Відповідно до договору компанія "БВК" Пік-Строй "повинна виконати всі заплановані роботи на 9 вересня 2019 року. При цьому фірма протягом 10 років зобов'язується усунути будь-які виниклі дефекти після проведення реконструкції.

Даний договір був підписаний внаслідок проведення повторного тендера. В ході проведення попередніх торгів з реконструкції Соборної площі ця ж компанія пропонувала виконати роботи за 81 мільйон 600 тисяч гривень.

Примітно, що під час проведення першого тендера перемогла фірма депутата Миколаївської міської ради Олександра Шанайца "ДСК Миколаївський домобудівний комбінат" з пропозицією в 81,5 мільйона гривень.

Однак зрештою тендерний комітет Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради відмовився підписувати договір не тільки з переможцем аукціону, але і трьома іншими фірмами, які також брали в ньому участь. Причиною тому стала невідповідність документації учасників заявленим вимогам.

Також зазначимо, що Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради відмовився підписувати договір з компанією "БВК" Пік-Строй ", яка була готова виконувати роботи з реконструкції Соборної площі не за 88, а за 81 мільйон гривень, через відсутність однієї довідки про наявність техніки.

У вересні минулого року український відеоблогер Анатолій Шарій зняв відео про реконструкцію Соборної площі в Миколаєві. Після цього в Департаменті ЖКГ провели обшуки.

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич вважає, що штраф 1,8 мільйона гривень, який департаменту ЖКГ пред'явило управління державного архітектурно-будівельного контролю, виписаний необґрунтовано.

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