До цього "літали" дві кішки: у Житомирі чоловік викинув цуценя з третього поверху, воно загинуло

Шкуродера не сподобалося, що песик невчасно сходив в туалет – волонтери кажуть, що він так звертався і з іншими тваринами

У Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.

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Про це повідомили сайту "Сьогодні" у пресцентрі поліції Житомирської області.

"Якраз в ці хвилини підозрюваний дає свідчення поліції. Пригода сталася в спальному мікрорайоні Житомира. З балкона було викинуте цуценя, яке пізніше загинуло", – заявили в поліції.

Волонтер Віра Грищенко розповіла "Сьогодні", що господар не вперше викидає тварин з вікна. Його дружина пояснила, що він викинув цуценя, тому що він не вчасно сходив у туалет.

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У загиблого цуценя був шоковий стан, вибиті зуби, перелом пальців на задній лапі, сильний удар грудної та черевної порожнини.

"Я зараз перебуваю у дворі, де все це сталося, спілкуюся з сусідами підозрюваного. За словами жителів, не так давно з цієї квартири на землю викидали двох кішок. Відомо, що в квартирі живе хлопець і дівчина, обидва люблять випити", – розповіла волонтер.

Правоохоронці вже почали кримінальне провадження.

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Як можуть покарати чоловіка:

штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

арешт на строк до шести місяців;

до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, в одеській квартирі кошенят морили голодом, з 62 вижили менше половини.

Крім того, раніше в одеській області, шкуродер познущався над собакою.

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