До цього "літали" дві кішки: у Житомирі чоловік викинув цуценя з третього поверху, воно загинуло

У Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.
Про це повідомили сайту "Сьогодні" у пресцентрі поліції Житомирської області.
"Якраз в ці хвилини підозрюваний дає свідчення поліції. Пригода сталася в спальному мікрорайоні Житомира. З балкона було викинуте цуценя, яке пізніше загинуло", – заявили в поліції.
Волонтер Віра Грищенко розповіла "Сьогодні", що господар не вперше викидає тварин з вікна. Його дружина пояснила, що він викинув цуценя, тому що він не вчасно сходив у туалет.
У загиблого цуценя був шоковий стан, вибиті зуби, перелом пальців на задній лапі, сильний удар грудної та черевної порожнини.
"Я зараз перебуваю у дворі, де все це сталося, спілкуюся з сусідами підозрюваного. За словами жителів, не так давно з цієї квартири на землю викидали двох кішок. Відомо, що в квартирі живе хлопець і дівчина, обидва люблять випити", – розповіла волонтер.
Правоохоронці вже почали кримінальне провадження.
Як можуть покарати чоловіка:
- штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- арешт на строк до шести місяців;
- до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, в одеській квартирі кошенят морили голодом, з 62 вижили менше половини.
Крім того, раніше в одеській області, шкуродер познущався над собакою.
Про останні новини України дивіться у випуску "Сьогодні":