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Посаду голови Кіровоградської ОДА продавали за мільйони доларів – подробиці

27 травня, 13:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Учасники схеми пропонували купити посади держслужбовців, нібито маючи зв'язки у вищих ешелонах влади – правоохоронці викрили зловмисників

Зловмисники просили хабар у 3,5 мільйона доларів за можливість очолити Кіровоградську облдержадміністрацію. Служба безпеки України викрила групу осіб, які називали себе радниками президента і торгували нібито державними посадами.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина, двох чоловіків затримали в столичному банку, коли вони отримали всі гроші, які зажадали за пост глави обладміністрації. Один з них виявився громадським активістом і керівником кількох благодійних та антикорупційних організацій.

Відео: Сьогодні

Слідчі визначили, що до Офісу президента затримані не причетні, керувала ними жінка з тимчасово окупованої території Луганської області. Тепер їм загрожує до 8 років в'язниці.

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Раніше ми повідомляли, що шахраї у Києві "торгували" посадами.

Також нагадаємо, у Рівному майор і священник "продавали" посади в Нацполіції.

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