Посаду голови Кіровоградської ОДА продавали за мільйони доларів – подробиці

Зловмисники просили хабар у 3,5 мільйона доларів за можливість очолити Кіровоградську облдержадміністрацію. Служба безпеки України викрила групу осіб, які називали себе радниками президента і торгували нібито державними посадами.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина, двох чоловіків затримали в столичному банку, коли вони отримали всі гроші, які зажадали за пост глави обладміністрації. Один з них виявився громадським активістом і керівником кількох благодійних та антикорупційних організацій.

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Слідчі визначили, що до Офісу президента затримані не причетні, керувала ними жінка з тимчасово окупованої території Луганської області. Тепер їм загрожує до 8 років в'язниці.

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Раніше ми повідомляли, що шахраї у Києві "торгували" посадами.

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