Будинки залило нечистотами, а всі речі зіпсовані: у Херсоні масштабна аварія на колекторі

У Херсоні сталася масштабна аварія на колекторі. В результаті найбільше постраждали 5 будинків приватного сектору.
Про це повідомляє журналістка Анжела Слободян, передає сайт "Сегодня".
Пізно ввечері через прорив труби із землі забив фонтан за 30 метрів. Найбільше постраждали 5 будинків приватного сектору. Натиском і каналізаційними водами залило будівлі зверху донизу нечистотами.
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У людей зіпсовані всі речі, що підкачують фекалії. З ночі тут працюють працівники водоканалу. Місцева влада приєдналася.
Вже відселено одного мешканця. Мерія готує 3 кімнати для 12 людина, майно яких найбільше постраждало.
У Києві знову прорвало трубопровід
У Дарницькому районі столиці стався прорив трубопроводу. Біля житлових будинків за адресами Вербицького, 28, Бажана, 9 утворилися величезні калюжі.
Люди кажуть, що вода тече у підвали.
Фото аварії від очевидців опублікували у соцмережах.
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