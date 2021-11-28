Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? Інгулець - Шахтар: онлайн Інгулець - Шахтар: онлайн 🔱 Бурба – герой чи зрадник?
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Будинки залило нечистотами, а всі речі зіпсовані: у Херсоні масштабна аварія на колекторі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
28 листопада, 13:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз водоканал шукає можливість добратися до аварійної ділянки
Через прорив труби з землі забив фонтан у 30 метрів
Через прорив труби з землі забив фонтан у 30 метрів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні сталася масштабна аварія на колекторі. В результаті найбільше постраждали 5 будинків приватного сектору.

Про це повідомляє журналістка Анжела Слободян, передає сайт "Сегодня".

Реклама

Пізно ввечері через прорив труби із землі забив фонтан за 30 метрів. Найбільше постраждали 5 будинків приватного сектору. Натиском і каналізаційними водами залило будівлі зверху донизу нечистотами.

У людей зіпсовані всі речі, що підкачують фекалії. З ночі тут працюють працівники водоканалу. Місцева влада приєдналася.

У людей зіпсовані всі речі. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"
У людей зіпсовані всі речі. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

Реклама

Вже відселено одного мешканця. Мерія готує 3 кімнати для 12 людина, майно яких найбільше постраждало.

Водоканал шукає можливість як дібратися до аварійної ділянки. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"
Водоканал шукає можливість як дібратися до аварійної ділянки. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

Результат аварії на колекторі. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"
Результат аварії на колекторі. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

Реклама

Найбільше постраждали 5 будинків. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"
Найбільше постраждали 5 будинків. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

На місці працюють працівники водоканалу. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"
На місці працюють працівники водоканалу. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

У Києві знову прорвало трубопровід

У Дарницькому районі столиці стався прорив трубопроводу. Біля житлових будинків за адресами Вербицького, 28, Бажана, 9 утворилися величезні калюжі.

Люди кажуть, що вода тече у підвали.

Фото аварії від очевидців опублікували у соцмережах.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 листопада 1991. Президія ради незалежних профспілок України виступила з заявою щодо референдуму 1 грудня.

Зануритись у той день
Опитування Центру Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Що змінилося?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Комаровський в темі
Статистику смертей від ковіду занижено?
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

89 080

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Вакцинація
Станом на 27 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
10 904 799
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 289 461
Всього введених доз 24 194 260
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,59
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти