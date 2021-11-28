Будинки залило нечистотами, а всі речі зіпсовані: у Херсоні масштабна аварія на колекторі

Зараз водоканал шукає можливість добратися до аварійної ділянки

Через прорив труби з землі забив фонтан у 30 метрів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні сталася масштабна аварія на колекторі. В результаті найбільше постраждали 5 будинків приватного сектору.

Про це повідомляє журналістка Анжела Слободян, передає сайт "Сегодня".

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Пізно ввечері через прорив труби із землі забив фонтан за 30 метрів. Найбільше постраждали 5 будинків приватного сектору. Натиском і каналізаційними водами залило будівлі зверху донизу нечистотами.

У людей зіпсовані всі речі, що підкачують фекалії. З ночі тут працюють працівники водоканалу. Місцева влада приєдналася.

У людей зіпсовані всі речі. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

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Вже відселено одного мешканця. Мерія готує 3 кімнати для 12 людина, майно яких найбільше постраждало.

Водоканал шукає можливість як дібратися до аварійної ділянки. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

Результат аварії на колекторі. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

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Найбільше постраждали 5 будинків. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

На місці працюють працівники водоканалу. Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

У Києві знову прорвало трубопровід

У Дарницькому районі столиці стався прорив трубопроводу. Біля житлових будинків за адресами Вербицького, 28, Бажана, 9 утворилися величезні калюжі.

Люди кажуть, що вода тече у підвали.

Фото аварії від очевидців опублікували у соцмережах.

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