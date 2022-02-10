Дістаємо весняний одяг? Якою буде погода в Україні до кінця тижня

У багатьох регіонах переважатиме хмарна погода з проясненнями

У Україні буде тепла погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні до кінця тижня буде переважно теплою. Максимальна температура повітря вдень становитиме 11 градусів. У деяких регіонах очікуються опади.

Про це повідомляє "УНІАН".

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10 лютого на заході та у більшості південних областей повітря прогріється до +5…+11 градусів. На півночі та в центрі буде від +3 до +6 градусів, а на сході – до +3.

Також цього дня переважатиме хмарна погода с проясненнями, а невеликі дощі пройдуть на півночі, північному сході та місцями в центрі країни.

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Погода в Україні 10 лютого

11 лютого синоптики прогнозують невеликий дощ на крайньому заході та на Сумщині.

У західних областях до +9 градусів, на півночі повітря прогріється до +3...+5 градусів. У центрі від +4 до +8 градусів, на сході до +4...+7 градусів, а на півдні очікується від +7 до +10 градусів.

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Погода в Україні 11 лютого

12 та 13 лютого в Україну прийде похолодання. Вдень у більшості областей температура буде від +2 до +5 градусів, і лише на півдні очікується від +4 до +9 градусів.

У неділю, 13 лютого, вночі у всіх областях синоптики прогнозують -2...-5 градусів, а вдень від 0 до +3. На півдні та південному заході очікується до +6 градусів. Вдень буде без опадів.

Погода в Україні 12 лютого

Погода в Україні 13 лютого

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки й змінювати їх дозування.