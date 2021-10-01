Стародавнє місто на Волині отримає нову назву

Депутати міської ради Володимир-Волинського майже одноголосно проголосували за повернення місту історичної назви. Тепер він буде носити стару назву – Володимир.
Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович в Facebook.
"Деколонізація триває! Міська рада Володимира Волинського підтримала рішення про поверення місту історичної назви – Володимир, без причепки вигаданої росіянам", – написав нардеп.
Про Володимир-Волинський
Володимир-Волинський – місто у Волинській області України. Адміністративний центр Володимир-Волинського району.
Володимир – один з найдавніших міст Русі: відомий з X століття, вигідне становище на перетині торгових шляхів зробило його багатим купецьким і ремісничим центром. У період феодальної роздробленості входить в Волинське князівство, потім – в Галицько-Волинське князівство.
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З XII століття місто перетворюється в єврейське містечко. Після повстання Хмельницького і російсько-польської війни в XVII столітті місто поступово втрачає значимість і стає невеликим провінційним поселенням. У 1795 році включений до складу Російської імперії і перейменований у Володимир-Волинський. Місто стало одним з місць великих битв Першої світової війни, в 1915 році окупований австро-угорськими військами.
У 1921 році відійшов Польщі, за пактом Молотова-Ріббентропа переданий СРСР, в 1941 році захоплений Німеччиною, яка знищила майже все його єврейське населення. Взято Червоною армією в 1944 році, згодом став промисловим центром, в ньому побудований великий цукровий завод, швейна, меблева, птахофабрика, складальний цех Луцького автозаводу і інші підприємства. Після розпаду СРСР залишився в складі України.
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