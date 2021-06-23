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ДТП з постраждалими в Житомирі. Від сильного удару легковик перекинувся (фото)

23 червня 2021 13:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Двоє пасажирок легкового авто отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували для надання медичної допомоги

У Житомирі зіткнулися два легковики. Удар був такої сили, що один з автомобілів перекинувся. Внаслідок чого постраждали два пасажири цього авто.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася на перехресті вулиць Київської та Князів Острозьких.

58-річний водій автомобіля "ВАЗ-2107", рухаючись вулицею, зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson під керуванням 38-річного жителя Житомира. Внаслідок зіткнення "ВАЗ" перекинувся.

"ВАЗ" після зіткнення з Hyundai сильно пошкоджений. Фото: ГУНП

"ВАЗ" після зіткнення з Hyundai сильно пошкоджений. Фото: ГУНП

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Внаслідок ДТП травми отримали дві пасажирки "ВАЗу", віком 30 та 35 років. Їх доставили до лікарні для обстеження та надання допомоги.

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Зараз триває з'ясування всіх причин і обставин події.

Другий учасник ДТП – автомобіль Hyundai Tucson – постраждав менше. Фото: ГУНП

Другий учасник ДТП – автомобіль Hyundai Tucson – постраждав менше. Фото: ГУНП

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Раніше ми повідомляли, що у Вінниці зіткнулися маршрутка і легковик – один загиблий, двоє в реанімації.

Також нагадаємо, у Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

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