Ще холодніше: яка погода буде в Києві до кінця тижня

Синоптики прогнозують, що до середини місяця погода стане майже вересневою

Буде ясна погода / Колаж "Сьогодні"

До кінця тижня погода в Києві стане холоднішою. Синоптики з 8 по 10 жовтня опадів не обіцяють, а тільки ясну погоду.

Про це повідомляє Укргідрометцентрі.

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8 жовтня

В цей день в Києві температура буде від 11 до 13 градусів тепла. Опадів не обіцяють. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Вночі погода опуститься до 1-3 градусів тепла.

9 жовтня

У суботу погода не зміниться. Все така ж температура буде триматися вдень – 11-13 градусів. Погода ясна, а вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Вночі від 1 до 3 градусів тепла.

10 жовтня

В останній день тижня зміниться тільки вітер. Буде північно-східний 3-8 метрів в секунду. Вдень від 11 до 13 градусів тепла, вночі – 1-3. Погода буде ясна, без опадів.

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Найтепліші дні жовтня

До кінця першої декади потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневої: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно. Свято Покрова Богородиці, всупереч народними прикметами – "до обіду літо, після обіду – зима" – виявиться найтеплішим вдень жовтня. У цей день температура може бути вище +20 градусів.

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