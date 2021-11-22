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Ще один: у Миколаєві школяр створив фейкову "Дію" та заробляв

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 14:02
В закладинки
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Підроблений додаток підліток продавав у месенджері за суму від 250 до 650 гривень
У Миколаєві підліток копіював дизайн державної програми "Дія". Фото: колаж "Сьогодні"
У Миколаєві підліток копіював дизайн державної програми "Дія". Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві кіберполіція викрила 15-річного хлопця, який розповсюджував фейковий додаток повністю скопіювавши дизайн "Дії".

Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції України.

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Деталі

15-річний хлопець за гроші створював для громадян будь-який документ від ID-паспорта до COVID-сертифіката.
За попередніми даними, до нього звернулося близько 30 клієнтів, які встигли придбати підроблену "Дію".

Правоохоронці встановили, що на базі міжплатформного середовища розробки мобільних додатків підліток створював фейкову мобільну програму, що повністю копіювала "Дію".

У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених у "Дії", на якому генерувався QR-код, але не зчитувався офіційним додатком. Зокрема користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

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Фейковий додаток підліток продавав у месенджері за суму від 250 до 650 гривень. Різниця в сумі залежала від функціоналу та повноти дозволених змін у додатку. Рекламуючи свою розробку, він зазначав, що будь-хто може оформити сертифікат про вакцинацію від коронавірусу та інший офіційний документ.

Підліток працював тільки при повній підписці на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів країни-агресора, з якого виводив кошти на картковий рахунок. Після оплати школяр надсилав замовнику архів із програмним забезпеченням, клієнту залишалося його інсталювати на власний смартфон.

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У будинку підлітка провели обшук

Під час обшуку поліцейські виявили на комп'ютерній техніці та смартфоні підлітка вихідні файли фейкового мобільного додатку "Дія", листування з покупцями та відомості про його продаж та отримані кошти.

Речові докази (комп'ютерна техніка, смартфон, накопичувачі інформації та програмне забезпечення) слідчі вилучили та направили на експертизу.

Що кажуть у кіберполіції?

"Поліція також встановлюватиме всіх, хто купив у нього фейкову програму. Ці люди також будуть відповідати за використання підроблених документів", – повідомили "Сьогодні" у кіберполіції.

Зазначається, що підліток займався своїм незаконним промислом близько місяця.

Що загрожує підлітку?

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 КК України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

До речі, також кіберполіцейські вживають заходів щодо блокування всіх каналів поширення фейкової програми.

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22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

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