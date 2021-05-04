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Ще одна область може потрапити в "червону зону" карантину

4 травня, 12:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Станом на 4 травня у "червоній зоні" сім областей – які показники перевищили норму – нові дані Міністерства охорони здоров'я

У Черкаській області погіршуються показники по коронавірусу. Через це регіон може потрапити в "червону зону" карантину.

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Про це свідчать дані МОЗ.

Станом на 4 травня, у "червоній зоні" знаходяться сім областей:

  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська.

У "помаранчевій зоні" зараз вісім областей, а в жовтій – дев'ять регіонів і Київ.

Так, у Черкаській області перевищений показник нових випадків хвороби, а останні два дні – і рівень госпіталізацій.

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Крім того, показники по госпіталізаціях не відповідають нормі у ще восьми областях:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Житомирській;
  • Луганській;
  • Сумській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Чернігівській.

Нагадаємо, з 1 травня ряд областей перейшов з "червоної зони" карантину в "жовту". Журналісти "Сьогодні" розповідають, у яких регіонах скасували обмеження і що там дозволено.

Також повідомлялося, що пасажирські поїзди в "червоних зонах" почали ходити без обмежень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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