Ще одна область може потрапити в "червону зону" карантину

У Черкаській області погіршуються показники по коронавірусу. Через це регіон може потрапити в "червону зону" карантину.
Про це свідчать дані МОЗ.
Станом на 4 травня, у "червоній зоні" знаходяться сім областей:
- Житомирська;
- Запорізька;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Чернігівська.
У "помаранчевій зоні" зараз вісім областей, а в жовтій – дев'ять регіонів і Київ.
Так, у Черкаській області перевищений показник нових випадків хвороби, а останні два дні – і рівень госпіталізацій.
Крім того, показники по госпіталізаціях не відповідають нормі у ще восьми областях:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Житомирській;
- Луганській;
- Сумській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернігівській.
Нагадаємо, з 1 травня ряд областей перейшов з "червоної зони" карантину в "жовту". Журналісти "Сьогодні" розповідають, у яких регіонах скасували обмеження і що там дозволено.
Також повідомлялося, що пасажирські поїзди в "червоних зонах" почали ходити без обмежень.
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