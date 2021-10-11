Ще одна область України опинилася на межі "червоної зони"

На сьогоднішній день Херсонська область ближче всіх до "червоної зони". У цьому регіоні найгірші показники по статистиці коронавірусу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виданню "Голос Америки".
Херсонська область на межі локдауну
Як розповів Ляшко, зараз однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.
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"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.
Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", зараз одна з перших, яка може наблизитися до "червоної" зони.
Карантин в Україні
Зараз усі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають "помаранчевій зоні".
Які області можуть стати "помаранчевими":
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
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А в Мелітополі і Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавірусу пасажирів.Перевіряти сертифікати будуть поліцейські і працівники Держпродспоживслужби.