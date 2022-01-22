То був підпал? На Чернігівщині горіла церква

Локалізувати полум'я вдалося за 15 хвилин, а ліквідували пожежу лише за годину

Пожежа сталася вночі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 січня, у Чернігівській області сталася пожежа у Свято-Миколаївській церкві УПЦ. За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі став підпал.

Про це повідомляє ДСНС Чернігівської області.

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Що горіло

На місце приїхали рятувальники. У цей час у будівлі церкви вже був вогонь та щільне задимлення. Пожежні о 04:23 остаточно ліквідували пожежу.

Вогонь знищив майно на площі 16 м.кв. Пошкоджено підлогу та стіни на загальній площі 20 м.кв. За попередніми даними, імовірною причиною пожежі став підпал.

Під Одесою підліток спалив церкву

На Одещині 12-річний хлопець взяв та спалив церкву. Так, мовляв, помстився за цькування у школі, що влаштовував син настоятеля храму.

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Спочатку спалахнула полиця, де були свічки на продаж, каса та ящик для пожертвувань. Полум'я самостійно за півгодини загасив народ. Відрами носили воду зі своїх дворів. Усередині все засипали піском, який нещодавно закупили для будівництва цього храму.

"Підліток зізнався у скоєному, і пояснив, що так він вирішив помститися своєму однокласнику, який нібито його постійно цькував", – розповідає прессекретар головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

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