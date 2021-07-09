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"Це просто жах". Жителі Херсона купили ковбасу з хробаками всередині (відео)

9 липня 2021 11:17

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Подружжя придбало в одному з магазинів ковбасу для пікніка, проте відпочинок зіпсували великі хробаки всередині м'ясного виробу

Ковбасу купили в магазині на проспекті 200 років Херсона. Фото: колаж "Сьогодні"

Ковбасу купили в магазині на проспекті 200 років Херсона. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсоні місцеві жителі стверджують, що купили в магазині ковбасу з хробаками.

Відповідне відео опублікувала Анастасія Тищенко в соцмережах.

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За словами жінки, її чоловік – учасник АТО – купив червиві ковбасу на проспекті 200 років Херсона. Подружжя збиралися на відпочинок, хотіли зробить бутерброди. Розрізавши ковбасу, вони побачили, як всередині кишать хробаки.

"Ковбасою це не назвеш. Це просто жах!", – емоційно висловилася Анастасія.

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Вона також показала чек придбаного товару.

Чек на ковбасу. Фото: Анастасія Тищенко

Чек на ковбасу. Фото: Анастасія Тищенко

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Користувачі Мережі обурилися і порадили звернутися до керівництва міста, а деякі назвав ситуацію фейком.

Раніше ми повідомляли, що в Україні завезли апельсини з хробаками і як вибрати дійсно хороший продукт.

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Також нагадаємо, як вибрати якісні сосиски і ковбасу. Ми дізналися способи, які дозволять відразу оцінити, чи гарний перед вами продукт.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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