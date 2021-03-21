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Фото дня. На Черкащині зацвів підсніжник

21 березня, 19:19

Ольга Косенко , Вікторія Барановська

Вони занесені до Червоної книги України

У Черкаській області зацвіли перші весняні квіти – підсніжники. Вони занесені до Червоної книги України.

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Холодний Яр – єдина в світі рівнинна ділянка підсніжника складчастого. Це рідкісний первоцвіт, що охороняється Червоною книгою України. Зростає на площі понад 60 га.

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Квіти зацвіли, незважаючи на зимові морози і холодну погоду. Це вселяє сподівання на швидкий прихід теплої і по-справжньому сонячної весни не тільки на Черкащину, а й на всю територію України.

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Раніше ми повідомляли, що червонокнижний шафран Гейфеля, який занесений до Червоної книги України, зацвів у дендропарку "Березинка" на Закарпатті. Фіолетовий килим квітів розкинувся на 20 гектарах.

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