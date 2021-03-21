Фото дня. На Черкащині зацвів підсніжник

У Черкаській області зацвіли перші весняні квіти – підсніжники. Вони занесені до Червоної книги України.
Холодний Яр – єдина в світі рівнинна ділянка підсніжника складчастого. Це рідкісний первоцвіт, що охороняється Червоною книгою України. Зростає на площі понад 60 га.
Квіти зацвіли, незважаючи на зимові морози і холодну погоду. Це вселяє сподівання на швидкий прихід теплої і по-справжньому сонячної весни не тільки на Черкащину, а й на всю територію України.
Поляна дивовижна.
Раніше ми повідомляли, що червонокнижний шафран Гейфеля, який занесений до Червоної книги України, зацвів у дендропарку "Березинка" на Закарпатті. Фіолетовий килим квітів розкинувся на 20 гектарах.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк