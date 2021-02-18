Горе-матір у Рівному можуть посадити на п'ять років: дитина всю ніч блукала вулицями

Мати 9-річної Альбіни, яка всю ніч сама блукала вулицями Рівного, покарають. Їй світить п'ять років в'язниці за те, що залишила дитину без нагляду. Кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук дізнався, як зараз живе дитина і шкодує мати над власною поведінкою.

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Ця історія просто підірвала соцмережі. Люди обурювалися вчинком матері, яка вивела школярку на вулицю і зникла. А її співмешканець – додому дитину не пустив.

Небайдужі з різних областей передають дівчинці теплі речі та іграшки. Їх привозять патрульні, які рятували дитину.

"Спасибі, вам за все, що мені даруєте подарунки. Я дуже щаслива", – каже Альбіна.

Альбіна радіє гостинцям, які часто привозить лейтенантка Світлана Колядич.

Відео: Сьогодні

Сама патрульна, яка забрала замерзлу дівчинку з вулиці і знайшла родичку, щоб її прихистити. Альбіну мати вивела вранці погуляти, а сама зникла. Вітчим прогнав. Тому школярка чекала мати у багатоповерхівки.

"Саме патрульна, якій надійшов цей виклик, яка возила дівчинку до бабусі, регулярно до неї навідується. Привозить солодощі, недавно привезла черевики", – говорить представник патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко.

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Альбіна досі живе у бабусі, яка свого часу виховала її старшу сестру. Матері школярки, яка ледь не замерзла на смерть, 34 роки. Має трьох дітей і як кажуть соцпрацівники, навіть не приховує, що не хоче виховувати третю дитину. Тому подали в суд заяву про позбавлення Оксани батьківських прав на молодшу дочку.

"Вона її хотіла повернути туди, звідки прогнали. Але співмешканець подзвонив нам і сказав, що не хоче бачити дитину", – говорить заступник начальника служби у справах дітей Світлана Перетятко.

Мама дівчинки і її співмешканець офіційно ніде не працюють. За останні 10 років Оксану не раз штрафували за крадіжки, хуліганство і пияцтво. Сусіди скаржаться, часто в цій квартирі влаштовують гулянки до ранку.

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Оксана може не тільки втратити батьківські права – їй загрожує в'язниця на п'ять років за невиконання батьківських обов'язків. А Альбіну від дитячого будинку зголосилася врятувати рідна бабуся.

Нагадаємо, раніше в Харкові у горе-матері забрали дітей, які жили у смітті серед тарганів і їли собак.

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Після інциденту ЗМІ дізналися ще про одну дитину у горе-матері, вона померла. Її дочка померла у дитячому віці 1,5 року тому.

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