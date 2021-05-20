Міськрада Миколаєва залишила російській мові статус регіональної – як так вийшло

Міський голова Олександр Сенкевич запитав, чи всі розуміють суть питання, і відразу виніс його на голосування

Міськрада Миколаєва не стала скасовувати постанову від 2012 року "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві".

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Про це повідомив в Facebook мовний обдусмен Тарас Кремінь.

"Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам недостойного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення", – написав він.

Як передає видання "НикВести", обговорення питання майже і не було. Міський голова Олександр Сенкевич запитав, чи всі розуміють суть питання, і відразу виніс його на голосування.

"За" проголосували лише 23 депутати при 28 необхідних. Проти виступили 7 депутатів, утримався 1 депутат, а 15 депутатів вирішили не голосувати.

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Не голосували, утрималися або були проти скасування російської мови депутати від таких партій:

"ОПЗЖ" – 12;

"Слуга народу" – 4;

"Партія Шарія" – 5;

"Наш край" – 2.

Нещодавно в Миколаєві під час засідання одному з депутатів зробили зауваження, що той розмовляє російською мовою. Однак говорити українською він все одно відмовився. Після цього Сенкевич почав синхронно перекладати його мову.

Як ми писали раніше, в Миколаєві 26 квітня підприємці та перевізники протестували проти карантину. Мітингувальники навіть увірвалися до міської ради, щоб зустрітися з мером Олександром Сенкевичем.