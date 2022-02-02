Готуйтеся до опадів! Прогноз погоди на тиждень в Україні

Температура повітря буде морозною, але також варто очікувати місцями та потепління

У країні буде холодно найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Мокрий сніг, мороз та ожеледиця. Така погода чекає на українців цього тижня. До того ж, вночі вдарять сильні морози.

Про це повідомляє Кореспондент

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В середу, 2 лютого, опади у вигляді снігу та мокрого снігу очікуються скрізь, крім північних областей. Вдень у більшості областей -1-+1 градус. Вночі -4-7. Найтепліше буде на півдні та сході, де стовпчик термометра покаже вдень +1-5, а вночі -4-+1.

В четвер, 3 лютого, синоптики прогнозують на заході та в центрі температуру вдень -1-3 градусів, вночі до -7. На півночі можливі нічні заморозки до -10. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу можливі на півдні та Донбасі, де буде тепліше – вдень -1-+3°, а вночі -3-+1 градус.

В п'ятницю, 4 лютого, в Україні без опадів. Хмарно. Похолодання продовжиться. У північних та центральних областях удень прогнозують до -8 градусів морозу, а вночі можливі заморозки до -14. Найтепліше буде на Буковині, де вдень очікується до -3, але й тут уночі похолодає до -8. Також тепліша погода прогнозується на півдні: вдень +1, а вночі -5 градусів.

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5-6 лютого на заході буде мокрий сніг. У суботу місцями вночі буде до -11 градусів морозу. Вдень температура прогріється максимум до 4 градусів. У неділю трохи потеплішає – вночі вже буде до -5 градусів.

Цілий тиждень в Україні будуть сильні вітри.