Говорять про "чіпування" та "наступ на християнство": у Чернівцях протестують антивакцинатори

На зустріч із учасниками акції вийшов голова адміністрації Сергій Осачук, який закликав людей вакцинуватися проти COVID-19

В Україні протестують проти вакцинації / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації понад 100 людей вийшли на протест проти вакцинації від коронавірусу.

Про це пише "Уніан".

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Учасники пікету, що зібралися, висловили обурення у зв'язку із заявою Осачука, вигукуючи йому "Ганьба".

У своїх виступах протестувальники робили заяви про "літаки, які розпорошують COVID-19", "чіпування" та "наступ на християнство".

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"Мітинг – це насмішка над нашими медиками"

За словами Ляшка, у реанімаціях "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють.

"Збори людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід", – заявив глава МОЗ.

Крім того, Ляшко закликав усіх не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

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