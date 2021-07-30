Вантажівка з тралом виїхала на переїзд. Подробиці ДТП з потягом у Полтавській області – фото

ДТП з потягом у Полтавській області. Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП вантажівки та поїзда, яка сталася вночі 30 липняу Полтавській області. На щастя, у результаті аварії немає жертв. Постраждала одна жінка.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

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Зазначається, що в селі Покровське 56-річний водій вантажівки Daf з Дніпропетровської області перевозив тралом комбайн. Він виїхав на залізничний переїзд і в цей момент шляхами рухався товарний потяг. Поїзд врізався у трал з комбайном.

У потяга і авто механічні ушкодження. Фото: Нацполіція

Унаслідок ДТП чергова по переїзду отримала тілесні ушкодження, а у транспортних засобів механічні пошкодження.

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Копи скоро відкриють кримінальне провадження, усі обставини і причини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше під Києвом поїзд зійшов з рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.

Після цього на дорозі утворилися великі затори з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там накопичилося багато машин.

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