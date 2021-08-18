Хмельницький затопило. Потоки води збивають з ніг, а в центрі міста забив новий "фонтан" (відео)

У Хмельницькому продовжує бушувати негода. Місто затопила сильна злива, по вулицях неможливо спокійно пересуватися, потоки води збивають з ніг людей. Місцями утворилися цілі водоспади, а в центрі горда забив "фонтан".
Очевидці діляться в соціальних мережах наслідками негоди.
Злива супроводжували шквал і град
Негода почала бушувати у місті ще 17 серпня. Стихія перетворила деякі вулиці на річки. Наприклад, затопило частину вулиці Панаса Мирного. У озера вода повністю заповнила дорогу і потоком стікала у водойму.
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У ДСНС розповіли про наслідки негоди:
підтопило 5 підвалів житлових будинків;
вітер звалив 16 дерев;
рятувальники відкачали понад 2 тисячі квадратних метрів води.
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