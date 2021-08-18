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Хмельницький затопило. Потоки води збивають з ніг, а в центрі міста забив новий "фонтан" (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
18 серпня, 14:56
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Потужна злива фактично затопила місто. Вітер валив дерева, а вулиці засипав град
Сильна злива затопила Хмельницький. Фото: ye.ua
Сильна злива затопила Хмельницький. Фото: ye.ua

У Хмельницькому продовжує бушувати негода. Місто затопила сильна злива, по вулицях неможливо спокійно пересуватися, потоки води збивають з ніг людей. Місцями утворилися цілі водоспади, а в центрі горда забив "фонтан".

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Очевидці діляться в соціальних мережах наслідками негоди.

Злива супроводжували шквал і град

Негода почала бушувати у місті ще 17 серпня. Стихія перетворила деякі вулиці на річки. Наприклад, затопило частину вулиці Панаса Мирного. У озера вода повністю заповнила дорогу і потоком стікала у водойму.

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У ДСНС розповіли про наслідки негоди:

  • підтопило 5 підвалів житлових будинків;

  • вітер звалив 16 дерев;

  • рятувальники відкачали понад 2 тисячі квадратних метрів води.

Раніше ми повідомляли, що в найближчі дні в Україну прийде антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від циклонів Kurt і Luciano і принесе суху і сонячну погоду.

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Також нагадаємо, вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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18 серпня 1991. День так званого “путчу”. Заколотники ГКЧП оголосили надзвичайний стан і скасували Декларацію про державний суверенітет України…

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