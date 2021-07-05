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Грали з рушницею: у Житомирській області підліток вистрілив у дитину

5 липня 2021 15:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Діти були в гостях і влаштували небезпечні ігри – у хлопчика поранення грудної клітини

У Новоград-Волинському районі Житомирської області гра дітей ледь не закінчилася трагедією. 13-річний хлопчик вистрілив у 11-річного з рушниці, яку знайшли в коморі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

Інцидент ставля 4 липня у селі Бастова Рудня, обидва хлопці були у гостях. В одному з приміщень вони знайшли пневматичну рушницю і почали з нею грати. Тоді старший хлопчик і влучив у молодшого.

Постраждалого відвезли в Пулинську лікарню і прооперували: у нього було поранення грудної клітини. На місце інциденту батьки не викликали поліцію, про стрілянину копам повідомили медики.

Зараз слідчі з'ясовують усі обставини. Вони почали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – у результаті загинула одна людина.

Крім того, у Черкаській області 63-річний чоловік під час сварки вистрілив з рушниці в свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, застрелився сам.

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