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Іноземець влаштував стрілянину в Умані, є постраждалий – всі подробиці (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
25 серпня, 18:19
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Інцидент стався на вулиці Шевченка близько 13:00 24 серпня
Справа на фото підозрюваний, йому готуються вручити підозру. Фото: колаж "Сьогодні"
Справа на фото підозрюваний, йому готуються вручити підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліцейські затримали 33-річного громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину в Умані 24 серпня, внаслідок чого був травмований чоловік.

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Як виявилося, стрілянина сталася через жінку. Про це "Сьогодні" повідомили в поліції.

"Спочатку конфлікт виник між співмешканкою ізраїльтянина і уманчанином. Після цього ізраїльтянин відреагував на конфлікт з особливою зухвалістю і вистрілив", – повідомила нам пресслужба районного управління поліції Умані.

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Що відомо

  • Повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрільбу на вулиці Шевченка надійшло в поліцію близько 13:00 24 серпня.
  • Внаслідок стрілянини був травмований 38-річний житель Умані. Чоловіка госпіталізували, загрози його життю немає.
  • Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані.
  • Вирішується питання про оголошення підозри затриманому і обрання йому запобіжного заходу.
  • Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі серед білого дня розстріляли чоловіка.

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Також нагадаємо, у Львівській області чоловік застрелив двох людей.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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