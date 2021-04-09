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Зіпсували взуття доньці: в Херсонській області чоловік жорстоко розправився з двома собаками

9 квітня, 15:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі

У селі Цукури Херсонської області 31-річний чоловік підозрюється в розстрілі двох собак з мисливської рушниці.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався ввечері 8 квітня. Жінка розповіла, що поверталася зі своєю дочкою і двома собаками від матері з сусіднього села. По дорозі додому до них на скутері під'їхав їхній односелець і попросив прибрати собак з вулиці. А коли жінка відмовила, чоловік дістав мисливську рушницю і застрелив обох тварин.

Копам він розповів, що вчинив так через дочку. У цей день вона прийшла заплаканою додому і розповіла, що коли грала на вулиці біля двору дві дворові собаки пошкодили її взуття.

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"Чоловік дочекався, коли жінка з тваринами повернеться, зробив їй зауваження та наполягав, щоб та закрила собак у дворі, бо він їх застрелить. А коли заявниця не відреагувала на його слова, дістав рушницю і застрелив обох собак", – додали в поліції.

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Поліцейські почали кримінальне провадження за статтею "жорстоке поводження з тваринами". За скоєне фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловік розстріляв на вулиці п'ять собак.

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Також нагадаємо, в Сумах чоловік зарізав собаку на очах у дітей.

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тварини собака поліція розстріл рушниця Херсонська область жорстоке поводження
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