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Виріб з сюрпризом: у Запорізькій області жінка знайшла в хлібі мишачі фекалії (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 грудня, 06:30
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Як "начинка" опинилася у випічці не відомо
Жінка купила хліб у місцевому магазині "Каравай"/Колаж: Сьогодні
Жінка купила хліб у місцевому магазині "Каравай"/Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області жінка купила у магазині хліб та виявила у ньому огидну несподіванку. У виробі вона знайшла мишачі екскременти.

Про це повідомляється в місцевій спільноті міста Мелітополь у Facebook.

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Деталі

Мешканка Мелітополя була шокована знахідкою в хлібі. У виробі вона побачила чорну "начинку", яка й виявилася мишачими екскрементами. Жінка вказала, що фекалії вона знайшла в "Буковинському" хлібі, який вона купила в магазині "Паляниця". Вона жартує, що продукти життєдіяльності гризунів їй дісталися "в подарунок" до хліба.

Жінка знайшла фекалії в "Буковинському" хлібі/Фото: Facebook-спільнота "Мелітополь"
Жінка знайшла фекалії в "Буковинському" хлібі/Фото: Facebook-спільнота "Мелітополь"

Мишачі екскременти були прямо всередині виробу/Фото: Facebook-спільнота "Мелітополь"
Мишачі екскременти були прямо всередині виробу/Фото: Facebook-спільнота "Мелітополь"

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Звідки дізналася, що це фекалії?

У коментарях до публікації користувачі соцмережі поцікавилися, звідки жінка дізналася, що це мишачі екскременти. У відповіді на це інші учасники спільноти зазначили, що неприємну знахідку важко сплутати з чимось іншим.

Гусениця в шкільному обіді

У Харкові дівчинка вирішила перекусити в їдальні школи, однак не вдалося. Коли їй дали порцію макаронів, то в ній знайшла гусеницю.

Дівчинка сказала про свою знахідку викладачам та працівникам їдальні. Однак їй не повернули грошей та не вибачились. Крім того, школярку звинуватили у "наклепі". У школі заявили, що вона ніби сама підкинула гусеницю в порцію.

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