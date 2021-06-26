Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотіла

Одинадцятикласницю зґвалтував викладач. Фото: УНІАН

У Кривому Розі вчитель нібито зґвалтував школярку під час випускного вечора. Місцеві правоохоронці, реагуючи на це, порадили їй "зіграти весілля", а однокласники звинуватили дівчину в бажанні хайпанути.

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Журналістка Олена Вишницька поговорила з дівчиною і опублікувала статтю в Facebook.

За словами дівчини, учитель привів її до гримерки і закрив двері на ключ. Що сталося потім, вона згадує погано – просто в якийсь момент зрозуміла, що стоїть гола, а поруч – її голий учитель.

28-річний учитель викладав хореографію в декількох школах, зокрема тій, де в одинадцятому класі вчилася дівчина.

"Однокласниця говорила, що він якось кликав її танцювати – але, щоб вона прийшла до нього без ліфчика. При мені він підходив до однокласниці, яка просто сиділа і навіть не дивилася в його бік – поправив їй волосся за вухо, посміхнувся, пішов далі", – розповідає потерпіла.

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У поліції маму з донькою "зустріли хихиканням про зґвалтування". Маму попросили вийти. Розмова тривала години дві.

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Як розповіла дівчина, все, що вона говорила, сприймали так, ніби вона цього хотіла. А коли потерпіла поділилася зі своїми однокласниками, то вони їй не повірили.

Як з'ясувалося, двадцять років тому зґвалтуванню також піддалася сестра дівчини, але зважилася розповісти про це тільки зараз.

"Я ніколи не розповідала про це нікому, крім мами, – каже дівчина. – Я б поховала цей спогад. Не хотіла, щоб це якось зачепило моє життя. Хоча воно так чи інакше зачепило".

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Нагадаємо, раніше на Одещині бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку.

Крім того, в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика. Чоловік проник до квартири, поки мами не було вдома.